Трамп: план США состоит в переговорах с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что план США заключается в переговорах с Ираном, Вашингтон рассчитывает на достижение результатов.

"Послушайте, план таков: [Иран] ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле", - сказал он в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

Источник: ТАСС