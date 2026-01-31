 Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

First News Media11:27 - Сегодня
Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Проект новой конституции Казахстана предусматривает, что президентом страны может стать гражданин страны по рождению не моложе 40 лет и занимать этот пост можно будет только один семилетний срок.

Его близким родственникам будет запрещено занимать высшие посты в государстве. Об этом говорится в тексте проекта конституции, который был опубликован для общественного обсуждения.

Согласно пункту 1 статьи 43 конституционного проекта, «Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть в соответствии с конституцией избрано президентом Республики Казахстан более одного раза».

В тексте уточняется, что «положения пункта 1 настоящей статьи неизменны». «Близкие родственники президента Республики Казахстан не вправе занимать должности государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора», - отмечается в проекте.

В действующей конституции страны содержатся аналогичные положения, они были внесены после референдума по изменениям в основной закон, который состоялся в 2022 году. Тогда срок президентства был увеличен с 5 до 7 лет, однако введен запрет баллотироваться повторно и ограничение для близких родственников главы государства занимать политические посты и должности в компаниях, созданных и работающих с участием государства.

Требования к кандидату на должность главы государства остаются неизменными, в том числе по возрасту, гражданству по рождению, знанию государственного языка, которым основной закон определяет казахский, высшему образованию, а также необходимости опыта госслужбы или работы на выборных должностях в течение пяти лет.

Отдельно добавляется предложенная ранее норма о том, что выборы президента будут проходить в течение двух месяцев после прекращения полномочий главы государства. В тексте действующей конституции говорится, что «очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря».

Победителем на президентских выборах предлагается признать кандидата, набравшего более 50% голосов в первом туре. В случае, если никто не получил половины голосов избирателей, проводится второй тур с участием двух кандидатов, где победителем признается набравший большинство голосов. Президенту запрещено состоять в партии, быть депутатом, заниматься бизнесом. Эти правила уже отражены в действующей конституции.

Источник: ТАСС

Поделиться:
157

Актуально

Политика

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Политика

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Политика

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Общество

С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского ...

В мире

Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Составлена карта распределения темной материи по Вселенной

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс

В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

Последние новости

Скончался полковник Тельман Оруджев

Сегодня, 11:40

Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Сегодня, 11:27

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:17

В Баку избили сына народного артиста

Сегодня, 11:10

Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Сегодня, 10:50

В Турции задержаны Хасан Джан Кая и Reynmen

Сегодня, 10:35

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Жестокое убийство в Геранбое: задержан ветеран Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 10:05

Исполняется 142 года со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде

Сегодня, 09:45

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования

Сегодня, 09:30

В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini

Сегодня, 09:15

Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет к системам Patriot на $9 млрд

Сегодня, 09:00

СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

Сегодня, 08:35

СМИ: Токийский университет в апреле испытает на людях вакцину от вируса Нипах

Сегодня, 08:20

Лейла Алиева ознакомилась с «Азербайджанской комнатой» в Женевском офисе ООН

Сегодня, 00:34

С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря - ФОТО

30 / 01 / 2026, 23:54

Снижен скоростной режим на трассе Зыхский круг-аэропорт

30 / 01 / 2026, 23:42

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

30 / 01 / 2026, 23:23

Спецпредставитель Президента Азербайджана провёл встречи с руководством Пакистана

30 / 01 / 2026, 23:20

Зеленский о первом дне «энергетического перемирия» с Россией

30 / 01 / 2026, 23:11
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48