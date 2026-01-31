Проект конституции Казахстана включает один семилетний срок для президента

Проект новой конституции Казахстана предусматривает, что президентом страны может стать гражданин страны по рождению не моложе 40 лет и занимать этот пост можно будет только один семилетний срок.

Его близким родственникам будет запрещено занимать высшие посты в государстве. Об этом говорится в тексте проекта конституции, который был опубликован для общественного обсуждения.

Согласно пункту 1 статьи 43 конституционного проекта, «Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть в соответствии с конституцией избрано президентом Республики Казахстан более одного раза».

В тексте уточняется, что «положения пункта 1 настоящей статьи неизменны». «Близкие родственники президента Республики Казахстан не вправе занимать должности государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора», - отмечается в проекте.

В действующей конституции страны содержатся аналогичные положения, они были внесены после референдума по изменениям в основной закон, который состоялся в 2022 году. Тогда срок президентства был увеличен с 5 до 7 лет, однако введен запрет баллотироваться повторно и ограничение для близких родственников главы государства занимать политические посты и должности в компаниях, созданных и работающих с участием государства.

Требования к кандидату на должность главы государства остаются неизменными, в том числе по возрасту, гражданству по рождению, знанию государственного языка, которым основной закон определяет казахский, высшему образованию, а также необходимости опыта госслужбы или работы на выборных должностях в течение пяти лет.

Отдельно добавляется предложенная ранее норма о том, что выборы президента будут проходить в течение двух месяцев после прекращения полномочий главы государства. В тексте действующей конституции говорится, что «очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря».

Победителем на президентских выборах предлагается признать кандидата, набравшего более 50% голосов в первом туре. В случае, если никто не получил половины голосов избирателей, проводится второй тур с участием двух кандидатов, где победителем признается набравший большинство голосов. Президенту запрещено состоять в партии, быть депутатом, заниматься бизнесом. Эти правила уже отражены в действующей конституции.

Источник: ТАСС