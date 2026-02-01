В Сумгайыте мужчина скончался во время свадебного торжества

В городе Сумгайыт произошел трагический инцидент во время свадебного торжества.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, случай зафиксирован в ресторане Alinea.

Согласно информации, 49-летний Баба Мамедов, присутствовавший на празднике, внезапно почувствовал себя плохо на танцполе. Несмотря на оказанную незамедлительную первую помощь, спасти жизнь мужчине не удалось.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование в связи с данным фактом.