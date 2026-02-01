 Тяжелое ДТП в Турции - 8 погибших - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Тяжелое ДТП в Турции - 8 погибших - ВИДЕО

First News Media13:22 - Сегодня
Тяжелое ДТП в Турции - 8 погибших - ВИДЕО

В результате аварии пассажирского автобуса в Анталье погибли восемь и пострадали 26 граждан Турции.

Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

"Сегодня утром в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан. Еще 26 граждан получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших", - заявил губернатор. Он отметил, что "среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии".

Шахин добавил, что автобус "выехал вечером в воскресенье из провинции Текирдаг в Анталью". "В нем находилось 34 человека. Предварительно считается, что авария произошла из-за мокрой трассы и того, что водитель на большей, чем требовалось, скорости входил в поворот. Начато следствие", - сказал он.

Источник: ТАСС

227

