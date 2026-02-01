На Солнце произошла вспышка высшего класса, но ее влияние на Землю маловероятно

Вспышка уровня X зафиксирована на Солнце 1 февраля. Ее пик пришелся на 16:33 по бакинскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце вспышка высшего класса. Измерен уровень - X1.04. Пик в 16:33 по бакинскому времени", - говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что в ближайшее время есть большая вероятность новых крупных событий. По их словам, зафиксированы признаки выброса массы после вспышки, но вероятность влияния на Землю минимальна.

"В зоне прямого воздействия взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля", - добавили в лаборатории.

Источник: ТАСС