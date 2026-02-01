Вандалы напали на еврейскую школу в Париже

Прокуратура Парижа начала расследование акта вандализма, которому подверглась еврейская школа во французской столице.

В публикации отмечается, что нападение произошло 31 января на школу Бет Любавич» в XX округе Парижа. В здании образовательного учреждения разбиты окна, с фасада сорвана видеокамера и мемориальная доска.

Прокуратура начала расследование по делу о повреждении имущества организованной группой по антирелигиозным мотивам. Комиссариат полиции округа начал розыск злоумышленников.

Источник: РИА Новости