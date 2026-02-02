Космическая спецоперация. Российский пропагандист предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире предложил взорвать ядерную боеголовку в космосе.

Кремлевского пропагандиста очень расстроили отношения между Илоном Маском и министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который попросил отключить ВС РФ Starlink. И он предложил взорвать спутники Маска ядерной бомбой. Четыре года назад он предлагал то же самое.

По мнению Владимира Соловьева, через компании Илона Маска «с Россией воюет американское правительство», а потому он считает, что надо "выстраивать систему противодействия не только на уровне государств", а спутники Starlink – это "милитаризация космоса", которой надо противостоять. Поэтому Соловьев в эфире от 1 февраля 2026 года заявил, что надо взрывать ядерку в космосе.

Кроме Маска, Соловьев также упомянул компанию Palantir миллиардера Питера Тиля и заявил, что надо этим компаниям "противодействовать".

"Давайте скажем правду: что такое Starlink? Это милитаризация космоса. Потому что все, над чем работал Маск, все, что мы видим сейчас, работает в интересах войны против России. Все, чем занимается Palantir — это апробирование поля боя для убийства русских, для войны с нами. Надо называть вещи своими именами. Поэтому я не понимаю, почему, например, спутники Илона Маска не являются для нас законной целью", - сообщил Соловьев.

По его мнению, России надо взорвать ядерную бомбу для "противодействия" Маску и прочим.