Трагически погибла студентка БГУ

Угла из жизни студентка 3-го курса факультета международных отношений и экономики Бакинского государственного университета по специальности «Государственные и общественные отношения» Сяма Мирзаева.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу БГУ.

«Руководство и коллектив БГУ выражают глубокое сожаление в связи с трагической утратой нашей студентки и приносят искренние соболезнования её семье. Allah rəhmət eləsin!» - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что С.Мирзаева погибла в результате ДТП на трассе Баку-Губа.