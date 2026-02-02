Парламент Азербайджана одобрил в I чтении ежегодный пересмотр минимальной зарплаты

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект, предусматривающий пересмотр размера минимальной заработной платы в Азербайджане не реже одного раза в год.

Парламентарии проголосовали за соответствующие изменения в Трудовой кодекс на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии.

Согласно поправкам, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год уполномоченным органом на основании представленных предложений.

Отмечено, что регулирование минимальной заработной платы, обеспечивающей минимальный уровень жизни работников и являющейся одним из инструментов социальной политики во всем мире, находится в центре внимания многих международных структур, в частности Международной организации труда. Кроме того, в отчете Группы Всемирного банка "Business Ready" отсутствие в законодательстве обязательности периодического пересмотра минимальной зарплаты отнесено к категории факторов, приводящих к снижению рейтинговых баллов.

Принятие проекта обеспечит регулярность пересмотра минимальной заработной платы и устранит причину потери баллов в соответствующем международном отчете.

