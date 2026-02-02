ЕС утвердил полный отказ от российского газа

Регламент REPowerEU о постепенном прекращении импорта в ЕС российского газа был опубликован в официальном журнале ЕС в понедельник, 2 февраля, что означает его автоматическое вступление в силу с 3 февраля 2026 года.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

С февраля 2026 года вступает в силу решение о полном отказе ЕС от импорта российского газа с 2027 года.

«Что касается регламента REPower, который действительно опубликован сегодня в Официальном журнале, то это означает, что он начинает применяться уже завтра», – сообщила, отвечая на вопрос «ЕвроПравды», пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Регламент предусматривает следующее:

- с 25 апреля 2026 года: запрещены краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

- с 17 июня 2026 года: запрещены краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

- с 1 января 2027 года: запрещены долгосрочные контракты на импорт СПГ;

- с 30 сентября 2027 года: запрещен импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В отношении трубопроводного газа, в качестве исключения, государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газохранилища будут заполнены ниже необходимого уровня, сообщили «ЕвроПравде» в Еврокомиссии.

«Опубликованный сегодня Регламент REPowerEU по газу (ЕС/2026/261) устанавливает правовые положения для постепенного отказа от импорта природного газа из России. Это историческое решение, принятое в конце прошлого года, имеет целью покончить с зависимостью ЕС от российского газа раз и навсегда до 2027 года», – говорится в сообщении Еврокомиссии.