 ЕС утвердил полный отказ от российского газа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

ЕС утвердил полный отказ от российского газа

First News Media18:15 - Сегодня
ЕС утвердил полный отказ от российского газа

Регламент REPowerEU о постепенном прекращении импорта в ЕС российского газа был опубликован в официальном журнале ЕС в понедельник, 2 февраля, что означает его автоматическое вступление в силу с 3 февраля 2026 года.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

С февраля 2026 года вступает в силу решение о полном отказе ЕС от импорта российского газа с 2027 года.

«Что касается регламента REPower, который действительно опубликован сегодня в Официальном журнале, то это означает, что он начинает применяться уже завтра», – сообщила, отвечая на вопрос «ЕвроПравды», пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Регламент предусматривает следующее:

- с 25 апреля 2026 года: запрещены краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

- с 17 июня 2026 года: запрещены краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

- с 1 января 2027 года: запрещены долгосрочные контракты на импорт СПГ;

- с 30 сентября 2027 года: запрещен импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В отношении трубопроводного газа, в качестве исключения, государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газохранилища будут заполнены ниже необходимого уровня, сообщили «ЕвроПравде» в Еврокомиссии.

«Опубликованный сегодня Регламент REPowerEU по газу (ЕС/2026/261) устанавливает правовые положения для постепенного отказа от импорта природного газа из России. Это историческое решение, принятое в конце прошлого года, имеет целью покончить с зависимостью ЕС от российского газа раз и навсегда до 2027 года», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Поделиться:
153

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Мнение

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Политика

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

В мире

Великобритания выслала российского дипломата

ЕС утвердил полный отказ от российского газа

​​​​​​​Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

ХАМАС заявил о готовности передать управление сектором Газа

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Пезешкиан: Иран приветствует любой процесс, который будет способен предотвратить войну

Фильм о первой леди США «Мелания» стартовал с рекордными кассовыми сборами

В Украине в результате атаки дрона погибли по меньшей мере 15 шахтеров - ОБНОВЛЕНО

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Последние новости

Великобритания выслала российского дипломата

Сегодня, 18:30

ЕС утвердил полный отказ от российского газа

Сегодня, 18:15

​​​​​​​Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 18:06

В Азербайджане ожидаются желтый и оранжевый уровни опасности

Сегодня, 18:04

ХАМАС заявил о готовности передать управление сектором Газа

Сегодня, 18:01

В Гяндже при ремонте канализационной линии произошёл взрыв: есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 17:50

В Норвегии задержали сына кронпринцессы

Сегодня, 17:45

В ВОЗ начались сокращения персонала

Сегодня, 17:42

​​​​​​​Безопасно ли сублимированное мороженое? Официальный комментарий – ВИДЕО

Сегодня, 17:18

Власти Турции опровергли видео о «пытках над турецким ребенком» в рамках «дела Эпштейна» - ФОТО

Сегодня, 17:05

Генералы теперь будут работать в звании «полковников»

Сегодня, 17:01

В Сумгайыте загорелся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Пашинян отправляется в Абу-Даби

Сегодня, 16:57

Регистрация на стипендиальную программу «Инновации и искусственный интеллект» продолжается - к вниманию молодежи

Сегодня, 16:53

Поездка с последствиями: домогательства в такси обернулись арестом

Сегодня, 16:50

В отношении ряда аптек Азербайджана составлены протоколы

Сегодня, 16:45

В Турции планируют строительство новой железной дороги до границы с Грузией

Сегодня, 16:42

Ильхам Алиев прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

Сегодня, 16:37

Azercell встретился с Национальной сборной Азербайджана по информатике в преддверии Дня молодежи - ФОТО

Сегодня, 16:25

Парламент Азербайджана одобрил в I чтении ежегодный пересмотр минимальной зарплаты

Сегодня, 16:10
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48