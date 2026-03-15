Пашинян подарил детям карту реальной Армении - ВИДЕО

В рамках поездок по регионам Армении Никол Пашинян дарит детям карту реальной Армении, продвигая новую политическую концепцию вместо прежних реваншистских мифов.

Напомним, что ранее, выступая в Европарламенте, Н.Пашинян сказал:

«Я ношу на груди изображение международно признанной территории Республики Армения. Это также символ мира, потому что мы установили мир между Арменией и Азербайджаном, признав территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость друг друга на основе Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, согласно которой Советский Азербайджан стал независимым Азербайджаном, Советская Армения стала независимой Арменией, и это контуры карты территории независимой Армении.

Мы не допустим нового конфликта, новой войны, мы не допустим, чтобы сознание, мир и независимость, достигнутые ценой тысяч жертв, были принесены в жертву антихристианским целям».