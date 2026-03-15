Пашинян подарил детям карту реальной Армении - ВИДЕО

First News Media20:00 - Сегодня
В рамках поездок по регионам Армении Никол Пашинян дарит детям карту реальной Армении, продвигая новую политическую концепцию вместо прежних реваншистских мифов.

Напомним, что ранее, выступая в Европарламенте, Н.Пашинян сказал:

«Я ношу на груди изображение международно признанной территории Республики Армения. Это также символ мира, потому что мы установили мир между Арменией и Азербайджаном, признав территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость друг друга на основе Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, согласно которой Советский Азербайджан стал независимым Азербайджаном, Советская Армения стала независимой Арменией, и это контуры карты территории независимой Армении.

Мы не допустим нового конфликта, новой войны, мы не допустим, чтобы сознание, мир и независимость, достигнутые ценой тысяч жертв, были принесены в жертву антихристианским целям».

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

