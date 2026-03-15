МИД Ирана: Граждане США, содержащиеся в тюрьме в Тегеране, находятся в безопасности

Четверо граждан США, содержащиеся в тюрьме Эвин в Тегеране, находятся в безопасности, ситуация может измениться только в случае, если Израиль или Соединенные Штаты решат нанести удар по пенитенциарному учреждению.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Если США и Израиль не будут атаковать наши тюрьмы, то полагаю, что они (заключенные - прим. ТАСС) находятся в безопасности", - сказал он в интервью телекомпании CBS в ответ на соответствующий вопрос.

В июне 2025 года тюрьма подверглась израильскому удару, некоторые помещения пенитенциарного учреждения были повреждены.

Источник: ТАСС