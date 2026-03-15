МИД Ирана: Граждане США, содержащиеся в тюрьме в Тегеране, находятся в безопасности

Четверо граждан США, содержащиеся в тюрьме Эвин в Тегеране, находятся в безопасности, ситуация может измениться только в случае, если Израиль или Соединенные Штаты решат нанести удар по пенитенциарному учреждению.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Если США и Израиль не будут атаковать наши тюрьмы, то полагаю, что они (заключенные - прим. ТАСС) находятся в безопасности", - сказал он в интервью телекомпании CBS в ответ на соответствующий вопрос.

В июне 2025 года тюрьма подверглась израильскому удару, некоторые помещения пенитенциарного учреждения были повреждены.

Источник: ТАСС

Актуально

Политика

МИД Азербайджана: Искажение образа ислама или его стигматизация неприемлемы

Политика

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане ...

Политика

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по ...

Экономика

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы ...

В мире

Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

Пашинян подарил детям карту реальной Армении - ВИДЕО

МИД Ирана: Граждане США, содержащиеся в тюрьме в Тегеране, находятся в безопасности

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Вэнс: Я сыт по горло так же сильно, как и все вы

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

Часть футболисток сборной Ирана получила помощь Австралии - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Пашинян подарил детям карту реальной Армении - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов

Сегодня, 19:41

МИД Ирана: Граждане США, содержащиеся в тюрьме в Тегеране, находятся в безопасности

Сегодня, 19:33

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:11

Глава МИД: Иран не просил США о прекращении огня

Сегодня, 18:50

МИД Азербайджана: Искажение образа ислама или его стигматизация неприемлемы

Сегодня, 18:35

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:17

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по новой Конституции - ФОТО

Сегодня, 17:56

УЕФА отменила матч за титул «Финалиссимы» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:41

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:27

Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Сегодня, 17:17

Центральный штаб ВС: Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться

Сегодня, 17:03

В связи с ожидаемыми осадками снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 16:42

Главы дипмиссий Азербайджана и Турции в Сирии провели встречу в Дамаске

Сегодня, 16:35

СМИ: Иран впервые в текущем конфликте применил двухступенчатую ракету «Саджиль» - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

Пашинян: Сегодняшняя оппозиция Армении на 100% состоит из иностранных эмиссаров

Сегодня, 16:08

«Я не подписывала этот договор» - предпринимательница получила счёт от RabitaBank по документу с чужой подписью

Сегодня, 15:37

МИД Израиля: Война против Ирана будет продолжена до достижения всех своих целей

Сегодня, 15:22

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона

Сегодня, 15:19
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22