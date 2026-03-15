СМИ: пять человек пострадали при обстреле аэропорта Багдада
Пять человек пострадали в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада и прилегающим территориям.
Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности.
По сведениям издания, пострадали четверо сотрудников и представителей службы безопасности аэропорта, а также один инженер.
Ранее источник в силах безопасности Ирака рассказал, что американская военная база "Виктория" вблизи аэропорта подверглась ударам ракет и беспилотников.
Источник: РИА Новости
