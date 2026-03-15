Администрация Трампа рассмотрит вопрос о допфинансировании войны с Ираном

First News Media21:46 - Сегодня
Вашингтонская администрация рассмотрит вопрос о том, требуется ли ей запрашивать дополнительное финансирование у Конгресса США на дальнейшее проведение военной операции против Ирана.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что прямо сейчас у нас есть то, что нам нужно. Думаю, Административно-бюджетное управление Белого дома и [его директор] Рассел Воут займутся вопросом о том, потребуется ли нам вновь обращаться к Конгрессу относительно войны", - ответил он на вопрос о том, будет ли администрация запрашивать у американских законодателей дополнительное финансирование операции против Ирана. "Необязательно, что нам потребуется что-то дополнительное", - добавил он.

Как уточнил Хассет, ранее его уведомили о том, что на операцию против Ирана США израсходовали уже около $12 млрд. Он не уточнил, о каких именно сроках идет речь.

Как сообщила газета The New York Times 11 марта, вашингтонская администрация проинформировала Конгресс, что США за первые шесть дней с начала упомянутой операции израсходовали на нее не менее $11,3 млрд. Как подчеркивалось в публикации, "эти оценки не учитывали многие расходы, связанные с операцией, включая переброску военной техники и личного состава перед первыми ударами". Как отмечало тогда издание, американские "законодатели ожидают, что стоимость значительно вырастет, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся лишь за первую неделю".

Источник: ТАСС

Актуально

Политика

МИД Азербайджана: Искажение образа ислама или его стигматизация неприемлемы

Политика

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане ...

Политика

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по ...

Экономика

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы ...

В мире

СМИ: пять человек пострадали при обстреле аэропорта Багдада

СМИ: База США «Виктория» вблизи Багдада подверглась атаке ракет и БПЛА

Администрация Трампа рассмотрит вопрос о допфинансировании войны с Ираном

Bloomberg: В Италии обсуждают возобновление производства атомной энергии

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

СМИ: Моджтаба Хаменеи тайно доставлен в Москву

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

Последние новости

СМИ: пять человек пострадали при обстреле аэропорта Багдада

Сегодня, 22:42

Азербайджанский борец взял бронзу на чемпионате Европы U-23

Сегодня, 22:27

СМИ: База США «Виктория» вблизи Багдада подверглась атаке ракет и БПЛА

Сегодня, 22:03

Администрация Трампа рассмотрит вопрос о допфинансировании войны с Ираном

Сегодня, 21:46

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:38

Bloomberg: В Италии обсуждают возобновление производства атомной энергии

Сегодня, 21:24

Белый дом: Конфликт с Ираном не растянется на месяцы

Сегодня, 20:56

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции, явка граждан составила 73,24% - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:36

Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Пашинян подарил детям карту реальной Армении - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов

Сегодня, 19:41

МИД Ирана: Граждане США, содержащиеся в тюрьме в Тегеране, находятся в безопасности

Сегодня, 19:33

Глава МИД: Иран не просил США о прекращении огня

Сегодня, 18:50

МИД Азербайджана: Искажение образа ислама или его стигматизация неприемлемы

Сегодня, 18:35

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по новой Конституции - ФОТО

Сегодня, 17:56

УЕФА отменила матч за титул «Финалиссимы» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:41

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:27

Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Сегодня, 17:17

Центральный штаб ВС: Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться

Сегодня, 17:03

В связи с ожидаемыми осадками снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 16:42
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

