Администрация Трампа рассмотрит вопрос о допфинансировании войны с Ираном

Вашингтонская администрация рассмотрит вопрос о том, требуется ли ей запрашивать дополнительное финансирование у Конгресса США на дальнейшее проведение военной операции против Ирана.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что прямо сейчас у нас есть то, что нам нужно. Думаю, Административно-бюджетное управление Белого дома и [его директор] Рассел Воут займутся вопросом о том, потребуется ли нам вновь обращаться к Конгрессу относительно войны", - ответил он на вопрос о том, будет ли администрация запрашивать у американских законодателей дополнительное финансирование операции против Ирана. "Необязательно, что нам потребуется что-то дополнительное", - добавил он.

Как уточнил Хассет, ранее его уведомили о том, что на операцию против Ирана США израсходовали уже около $12 млрд. Он не уточнил, о каких именно сроках идет речь.

Как сообщила газета The New York Times 11 марта, вашингтонская администрация проинформировала Конгресс, что США за первые шесть дней с начала упомянутой операции израсходовали на нее не менее $11,3 млрд. Как подчеркивалось в публикации, "эти оценки не учитывали многие расходы, связанные с операцией, включая переброску военной техники и личного состава перед первыми ударами". Как отмечало тогда издание, американские "законодатели ожидают, что стоимость значительно вырастет, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся лишь за первую неделю".

Источник: ТАСС