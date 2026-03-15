Белый дом: Конфликт с Ираном не растянется на месяцы

Конфликт США с Ираном не продлится несколько месяцев, американские власти исходят из того, что боевые действия будут идти до 1,5 месяца.

С таким утверждением выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Это не будет длиться месяцы. Команда президента [США Дональда] Трампа проинформировала нас, что это будет продолжаться в диапазоне от четырех до шести недель, все началось две недели назад, и мы опережаем график", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Источник: ТАСС