Индия заявила, что договаривается о проходе каждого судна через Ормузский пролив

Проход судов под индийским флагом через Ормузский пролива согласовывается отдельно для каждого случая, договоренности с Тегераном о свободном проходе всех судов южноазиатской республики нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Движение каждого судна - это отдельный случай", - сказал он газете Financial Times. По его словам, договоренности о проходе через Ормузский пролив всех судов под индийским флагом нет, но переговоры с иранской стороной по этому вопросу продолжаются, поскольку в регионе остается их значительное количество. "Пока это лишь начало. У нас там еще много судов. Поэтому, хотя происходящее можно считать позитивным развитием, разговор продолжается", - уточнил он.

Джайшанкар также отметил, что разрешение на движение индийских судов не было дано в обмен на какие-либо уступки Ирану со стороны Нью-Дели. "Это не вопрос обмена. У Индии и Ирана существуют отношения, и этот конфликт мы рассматриваем как крайне прискорбный", - сказал индийский министр.

Глава МИД республики добавил, что его страна предпочитает решать проблемы "путем диалога и координации". Он также заявил о готовности делиться информацией о дипломатических усилиях Индии с европейскими партнерами в ходе его начавшегося в воскресенье визита в Брюссель. "Буду рад поделиться [с европейскими странами] тем, что мы делаем. Я знаю, что многие из них также ведут переговоры [с Тегераном]", - отметил он.

Источник: ТАСС