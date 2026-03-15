СМИ: База США «Виктория» вблизи Багдада подверглась атаке ракет и БПЛА

Военная база США «Виктория» вблизи международного аэропорта Багдада подверглась атаке ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Логистический центр на американской военной базе "Виктория" вблизи аэропорта Багдада подверглась атаке трех беспилотников и нескольких ракет, которые были сбиты силами противовоздушной обороны», — заявил собеседник агентства.

Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Источник: РИА Новости