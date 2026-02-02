 Заслуженная артистка: После избиения сына неизвестные стучат в дверь моего дома — это меня очень пугает | 1news.az | Новости
Заслуженная артистка: После избиения сына неизвестные стучат в дверь моего дома — это меня очень пугает

First News Media19:15 - Сегодня
45-летний Артур Балыев — сын покойного народного артиста Азербайджана Юрия Балыева и заслуженной артистки Наталии Балыевой — был избит вечером 30 января на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе.

Артур Балыев был госпитализирован, в настоящее время его лечение продолжается в Клиническом медицинском центре. У него зафиксированы многочисленные переломы и другие травмы.

Как сообщает Globalinfo.az, мать пострадавшего Наталия Балыева заявила, что, несмотря на задержание одного из нападавших, трое других до сих пор не привлечены к ответственности:

«У моего сына тяжёлые травмы головы, мозга и различных частей тела, сейчас он проходит лечение в больнице. Они напали на Артура и избивали его у меня на глазах. Причём не один человек - били все вместе. На месте происшествия есть камеры, вероятно, момент нападения зафиксирован. Однако записи с камер до сих пор не изъяты и не изучаются. Почему камеры не открывают и не показывают? Мой сын очень порядочный и культурный человек, он не конфликтный. Но эти люди вели себя агрессивно и напали на него. Артур до сих пор не может нормально есть, у него кровоизлияние в глаз».

Н. Балыева также выразила сожаление по поводу того, что подобный инцидент произошёл в Баку:

«Баку всегда был спокойным городом. Такие случаи пугают всех нас. Некоторые люди приходили к моему сыну в больницу, чтобы повлиять на него и убедить не подавать жалобу. Также неизвестные приходят и стучат в дверь моего дома - это меня очень пугает. В Баку люди всегда жили спокойно и доброжелательно. Произошедшее нас крайне тревожит. Я прошу, чтобы остальные нападавшие на моего сына были найдены и понесли ответственность по закону».

Отметим, что в МВД сообщили о проведении расследования по данному факту и задержании одного человека - Т.Зейналова.

