Заслуженная артистка рассказала подробности избиения сына - ВИДЕО

45-летний Артур Балыев - сын покойного народного артиста Азербайджана Юрия Балыева и заслуженной артистки Наталии Балыевой, 30 января стал жертвой нападения группы людей на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе столицы.

Мать пострадавшего Наталья Балыева рассказала Baku TV, что ее сын получил серьезные травмы.

"Мой сын получил серьезные повреждения, он до сих пор не может есть, пьет только воду. У него сотрясение мозга. Я не хочу, чтобы люди проявляли такую агрессию из-за пустяков", - заявила она.

Как заявили в Министерстве внутренних дел, в связи с фактом в территориальном отделе полиции проводится расследование, получены показания Артура Балыева. Подозреваемый в нанесении ему телесных повреждений Турхaн Зейналов был задержан сотрудниками.