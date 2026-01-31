 По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - БНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - БНОВЛЕНО

First News Media15:20 - Сегодня
В связи с избиением Артура Балиева (1981 г.р.), сына покойного народного артиста Юрия Балиева и заслуженной артистки Натальи Балиевой в Баку, задержан один человек.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов сообщил Oxu.Az, что в связи с инцидентом в местном отделении полиции у потерпевшего взяты показания.

Было отмечено, что сотрудники полиции задержали Т.Зейналова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений Артуру Балиеву в ходе возникшего между ними конфликта.

Расследование по данному факту продолжается.

11:10

В Баку нападению группы лиц подвергся Артур Балыев (1981 г.р.) - сын покойного народного артиста Азербайджана Юрия Балыева и заслуженной артистки Наталии Балыевой.

Как сообщает 1news.az, об этом Qafqazinfo рассказал сам потерпевший.

По его словам, инцидент произошёл вчера вечером в Бинагадинском районе, в 8-м микрорайоне, на улице Аджеми Нахчывани.

"Вечером мне позвонили с незнакомого номера, назвали номер автомобиля моей матери и спросили, принадлежит ли он нам. Я приехал на место. Водитель автомобиля Toyota заявил, что два-три дня назад BMW, принадлежащий моей матери, якобы задел его машину. Их было четверо. Я осмотрел повреждения и пояснил, что они не совпадают: царапина на Toyota находилась значительно выше, кроме того, автомобиль моей матери уже четыре дня не использовался. Однако они в грубой форме настаивали на том, что происшествие произошло по нашей вине", - сказал сын артистов.

Артур Балыев отметил, что после того как он доказал, что повреждения не могли быть нанесены их автомобилем, оппоненты повели себя агрессивно и напали на него.

"Они начали ругаться, после чего набросились на меня и стали избивать. У меня многочисленные травмы головы, лица и тела, я госпитализирован. О случившемся сообщил в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование в 5-м отделе полиции Бинагадинского района", - сообщил он.

