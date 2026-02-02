Азербайджан и ОАЭ подписали документы о сотрудничестве в сферах обороны и энергетики

В Абу-Даби подписан документ относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби – компании XRG определенной части неконтролирующей доли Министерства экономики в ЗАО «Южный газовый коридор».

Документ был подписан при участии президентов Азербайджана и ОАЭ.

Отметим, что в рамках визита также было подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Объединенных Арабских Эмиратов.