Axios: Турция, Египет и Катар задействованы в подготовке ирано-американского саммита в Анкаре

Ирано-американский саммит может пройти в Анкаре - по данным американской новостной платформы Axios, Турция, Египет и Катар продолжают усилия по организации встречи на этой неделе.

В сообщении утверждается, что администрация Трампа передала Ирану сигнал о готовности к переговорам.

Как сообщил Axios высокопоставленный американский чиновник, администрация Трампа через различные каналы дала понять Ирану, что открыта к переговорам о заключении соглашения. По словам двух региональных источников Axios, Турция, Египет и Катар работают над тем, чтобы на этой неделе в Анкаре состоялась встреча между специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими чиновниками. Представитель одной из этих трех стран заявил, что процесс продвигается и что они делают всё возможное: «Три страны, которые вместе с администрацией Трампа работали над соглашением о прекращении огня в Газе, стремятся к проведению американо-иранских переговоров, чтобы предотвратить региональную войну».

Представители Белого дома сообщают, что Трамп пока не принял окончательного решения о возможном ударе по Ирану и открыт для дипломатического решения. Американские официальные лица отмечают, что последние заявления президента Трампа о переговорах не являются блефом, однако в Вашингтоне не знают, предоставит ли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи своим дипломатам полномочия на заключение соглашения, приемлемого для США.

Источник: Haber7