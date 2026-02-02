В Иране опубликован список с именами жертв беспорядков

Администрация президента Ирана обнародовала список с именами погибших в ходе недавних протестов. В нем числится 2 986 человек.

"По распоряжению президента <...> в приложении публикуется список из 2 986 человек", - говорится в заявлении администрации.

В заявлении отмечается, что между официальным числом погибших, которое составило 3 117, и количеством имен, указанных в списке, есть расхождение в 131 имя. Власти объяснили такую разницу тем, что личности 131 жертвы пока еще не были установлены, их имена будут представлены в дополнительном списке.

Источник: ТАСС