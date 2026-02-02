СВР предупредила о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке
Париж готовит неоколониальные перевороты на Африканском континенте, ищет возможности для "политического реванша" в Африке.
Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке", - сообщили в пресс-бюро. Отмечается, что, по поступающим в СВР сведениям, "администрация Эмманюэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке".
Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по устранению "неугодных лидеров", добавили в пресс-бюро.
"То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки", - отметили в СВР.
Париж перешел к прямой поддержке террористов "различных мастей", которые становятся ее основными союзниками в Африке, говорится в сообщении.
"По существу, Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые становятся ее основными союзниками на Африканском континенте. Тем очевиднее политическое банкротство линии [Эмманюэля] Макрона, которому не удается избавить Францию в Африке от репутации метрополии-паразита, обкрадывающего бывшие колонии и препятствующего их развитию", - отметили в пресс-бюро.
Источник: ТАСС