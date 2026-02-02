 На Солнце зафиксирована мощная вспышка | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

First News Media12:52 - Сегодня
На Солнце зафиксирована мощная вспышка

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Согласно сообщению, вспышка достигла своего пика в 03:57 по бакинскому времени. Событие произошло в активной области Солнца под номером 4366. В момент вспышки данный участок находился на расстоянии примерно 35 градусов от линии Солнце — Земля.

По словам астрономов, при таком расположении вероятность прямого удара по Земле исключена. О наличии возможных побочных эффектов станет известно лишь через несколько часов.

Отмечается, что по своей мощности эта вспышка занимает третье место в текущем солнечном цикле.

Напомним, что 1 февраля на Солнце также была зафиксирована вспышка высокого класса. По данным лаборатории, ее пик пришелся на 15:33 по бакинскому времени, при этом не исключалась вероятность новых мощных явлений в ближайшее время. Позже было сообщено, что серьезного влияния на Землю та вспышка не окажет, так как активная область располагалась вдали от линии Солнце — Земля.

Поделиться:
317

Актуально

Мнение

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Политика

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Политика

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

В мире

Tasnim: Иран и США могут начать переговоры в ближайшие дни

Космическая спецоперация. Российский пропагандист предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

СВР предупредила о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

Умерла актриса Кэтрин О’Хара - звезда фильма «Один дома»

В Украине в результате атаки дрона погибли по меньшей мере 15 шахтеров - ОБНОВЛЕНО

ИИ уже приводит к сокращению рабочих мест в странах - ИССЛЕДОВАНИЕ

Последние новости

Назначен новый прокурор Абшеронского района

Сегодня, 15:18

Tasnim: Иран и США могут начать переговоры в ближайшие дни

Сегодня, 15:15

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 15:00

Брат и сестра стали жертвами тяжелого ДТП в Сиязане

Сегодня, 14:57

Трагически погибла студентка БГУ

Сегодня, 14:42

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Сегодня, 14:35

Гусейну Гасанову предъявили обвинение

Сегодня, 14:02

Социальная программа Азербайджанского государства - в действии!

Сегодня, 13:40

В Баку пройдет выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО

Сегодня, 13:25

Болгария определилась с участницей конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Космическая спецоперация. Российский пропагандист предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

Сегодня, 13:17

Новый трейлер продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Депутат призвал готовить общество к возможным событиям в Иране

Сегодня, 13:07

В семье Снуп Догга произошла трагедия - ФОТО

Сегодня, 13:02

Имущество Салима Муслимова выставили на аукцион за 1 миллион 376 тысяч манатов

Сегодня, 13:00

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Сегодня, 12:57

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Сегодня, 12:52

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

Сегодня, 12:45

СВР предупредила о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке

Сегодня, 12:38

Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР

Сегодня, 12:35
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48