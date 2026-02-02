На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Согласно сообщению, вспышка достигла своего пика в 03:57 по бакинскому времени. Событие произошло в активной области Солнца под номером 4366. В момент вспышки данный участок находился на расстоянии примерно 35 градусов от линии Солнце — Земля.

По словам астрономов, при таком расположении вероятность прямого удара по Земле исключена. О наличии возможных побочных эффектов станет известно лишь через несколько часов.

Отмечается, что по своей мощности эта вспышка занимает третье место в текущем солнечном цикле.

Напомним, что 1 февраля на Солнце также была зафиксирована вспышка высокого класса. По данным лаборатории, ее пик пришелся на 15:33 по бакинскому времени, при этом не исключалась вероятность новых мощных явлений в ближайшее время. Позже было сообщено, что серьезного влияния на Землю та вспышка не окажет, так как активная область располагалась вдали от линии Солнце — Земля.