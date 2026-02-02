На Солнце зафиксирована мощная вспышка
На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Согласно сообщению, вспышка достигла своего пика в 03:57 по бакинскому времени. Событие произошло в активной области Солнца под номером 4366. В момент вспышки данный участок находился на расстоянии примерно 35 градусов от линии Солнце — Земля.
По словам астрономов, при таком расположении вероятность прямого удара по Земле исключена. О наличии возможных побочных эффектов станет известно лишь через несколько часов.
Отмечается, что по своей мощности эта вспышка занимает третье место в текущем солнечном цикле.
Напомним, что 1 февраля на Солнце также была зафиксирована вспышка высокого класса. По данным лаборатории, ее пик пришелся на 15:33 по бакинскому времени, при этом не исключалась вероятность новых мощных явлений в ближайшее время. Позже было сообщено, что серьезного влияния на Землю та вспышка не окажет, так как активная область располагалась вдали от линии Солнце — Земля.