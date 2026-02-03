Совет прессы Азербайджана призывает блогеров и тиктокеров к ответственности в соцсетях

В последние годы в социальных сетях, особенно на платформах TikTok и YouTube, во время прямых эфиров и публикаций часто встречаются грубые выражения, оскорбления, непристойное поведение и высказывания, направленные на разжигание ненависти.

Такие проявления усиливают агрессию в обществе и наносят серьёзный вред национально-нравственным ценностям, говорится в заявлении Комиссии по связям с пользователями социальных сетей при Совете по прессы Азербайджана.

В заявлении особенно подчеркивается, что некоторые блогеры, тиктокеры и отдельные лица, проживающие за рубежом и пропагандирующие аморальное поведение, через прямые эфиры в социальных сетях открыто оскорбляют и унижают людей, создавая атмосферу конфликта - такое поведение не соответствует ни этическим нормам, ни сути свободы слова.

Отмечается, что свобода слова ни в коем случае не может оправдывать оскорбления, ругательства, разжигание ненависти, распространение ложной информации или общественные манипуляции. Подчеркивается, что социальные сети являются неотъемлемой частью информационного пространства, и каждая распространяемая здесь информация влечёт за собой как общественную, так и юридическую ответственность.

Комиссия по связям с пользователями социальных сетей при Совете прессы призывает всех блогеров, тиктокеров и, в целом, всех пользователей социальных сетей действовать в соответствии с законодательством, этическими нормами и принципами общественной ответственности.

