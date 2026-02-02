Арестован набравший за последние дни большую популярность TikTok-блогер Velizar

Задержан Салман Мамедов, ведущий страницу «Velizarofficial» в TikTok.

По данным Qafqazinfo, в отношении него составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях за размещение информации, запрещённой к распространению в интернете и информационно-телекоммуникационных сетях.

По решению суда С.Мамедов (Velizar) был арестован в административном порядке.

Отмечается, что в течение нескольких дней на прямые эфиры «Velizar» в TikTok подключались до 80 тысяч человек, что вызвало активные обсуждения пользователей.

Напомним, что полиция продолжает профилактические меры против распространения в социальных сетях информации, не соответствующей нормам морали.