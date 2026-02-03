В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

Во Франции сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисах социальной сети Х.

Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

«Во французских офисах компании Х проводится обыск, организованный отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа совместно с (подразделением национальной жандармерии по борьбе с киберпреступностью и Европолом. – «Газета.Ru») в рамках расследования, начатого в январе 2025 года», — сказано в сообщении.

Источник: Gazeta.ru