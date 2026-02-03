Испания запретит соцсети детям до 16 лет

Испания запретит доступ к социальным сетям детям младше 16 лет, а платформы будут обязаны внедрить системы проверки возраста, заявил премьер-министр Педро Санчес во вторник на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Социальные сети превратились в несостоявшееся государство, где законы игнорируются, а преступления попускаются», сказал он.

«Мы защитим их от цифрового Дикого Запада».

Он добавил, что его правительство уже на следующей неделе внесёт законопроект, который сделает руководителей соцсетей ответственными за незаконный и разжигающий ненависть контент.

Это заявление прозвучало после того, как в декабре Австралия первой в мире ввела запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет.

Другие европейские страны, в том числе Великобритания и Франция, также рассматривают аналогичные меры.

Источник: Euronews