«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Из Баку в Украину отправлена очередная партия энергетического оборудования в рамках гуманитарной инициативы «Тепло для Украины» (Warmth for Ukraine), инициированной министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Помощь предоставлена при поддержке организаций и неравнодушных граждан Азербайджана.

Как сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в социальных сетях, гуманитарный груз предназначен в первую очередь для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС), а также для ряда региональных сообществ, пострадавших в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В состав партии вошли:

17 генераторов различной мощности,

4 портативные системы питания,

3 тепловые пушки.

По его словам, переданное оборудование позволит оперативно восстанавливать подачу электроэнергии и тепла, что имеет ключевое значение для работы спасательных служб и жизнеобеспечения регионов.

Юрий Гусев выразил искреннюю благодарность Азербайджану, его высшему руководству, государственным и частным структурам, а также всему азербайджанскому народу за неизменную солидарность, гуманность и последовательную поддержку Украины, подчеркнув, что такая помощь наглядно подтверждает прочность украинско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Отмечается, что работа по формированию следующей партии жизненно важного энергетического оборудования уже продолжается.