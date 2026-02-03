 Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - 03 / 02 / 2026
Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Бывший начальник Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Расим Гасанов задержан. В суд было направлено представление об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщает AПA, представление было рассмотрено в Бакинском военном суде. Решением суда в отношении Расима Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 19 дней.

Расиму Гасанову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: 311.3.2 (получение взятки, совершённое повторно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 313 (служебный подлог), 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями либо превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия).

17:41

Задержан бывший председатель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Азербайджана Расим Гасанов.

Как сообщает Qafqazinfo, Р. Гасанов обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Отмечается, что находящийся в распоряжении ведомства майор медицинской службы был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Поделиться:
1277

Актуально

Экономика

Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Общество

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии ...

Политика

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Xроника

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими ...

Общество

В Баку пропал студент

В Баку прошло музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое поэзии Египта и Азербайджана

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

В Бильгях начался снос объектов экс-депутата

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамваи возвращаются в Баку

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

В Баку выпадет снег

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Последние новости

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 00:31

Индия согласилась закупать больше нефти у США

Сегодня, 00:00

В Баку пропал студент

03 / 02 / 2026, 23:40

Белый дом: Переговоры США и Ирана в силе, несмотря на инцидент с беспилотником

03 / 02 / 2026, 23:22

Убит сын Каддафи

03 / 02 / 2026, 23:20

В Баку прошло музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое поэзии Египта и Азербайджана

03 / 02 / 2026, 23:10

Иран потребовал перенести переговоры из Стамбула в Оман

03 / 02 / 2026, 23:00

Пентагон подтвердил, что США сбили иранский беспилотник в Аравийском море - ОБНОВЛЕНО

03 / 02 / 2026, 22:40

Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

03 / 02 / 2026, 22:20

В Афганистане появится кафедра пророческой медицины

03 / 02 / 2026, 22:00

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

03 / 02 / 2026, 21:40

Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

03 / 02 / 2026, 21:20

В Бильгях начался снос объектов экс-депутата

03 / 02 / 2026, 21:00

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли мероприятия, посвященные WUF13 - ФОТО

03 / 02 / 2026, 20:40

Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

03 / 02 / 2026, 20:20

Директор Строительного колледжа освобождён от должности - Новое назначение - ФОТО

03 / 02 / 2026, 20:00

Грузовой поезд с российским зерном, отправленный транзитом через Азербайджан, прибыл в Армению

03 / 02 / 2026, 19:45

Меркель нашли в файлах Эпштейна

03 / 02 / 2026, 19:15

«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»

03 / 02 / 2026, 19:00

УЕФА отметил успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов

03 / 02 / 2026, 18:45
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48