Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО
Бывший начальник Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Расим Гасанов задержан. В суд было направлено представление об избрании в отношении него меры пресечения.
Как сообщает AПA, представление было рассмотрено в Бакинском военном суде. Решением суда в отношении Расима Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 19 дней.
Расиму Гасанову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: 311.3.2 (получение взятки, совершённое повторно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 313 (служебный подлог), 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями либо превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия).
17:41
Задержан бывший председатель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Азербайджана Расим Гасанов.
Как сообщает Qafqazinfo, Р. Гасанов обвиняется в совершении коррупционных преступлений.
Отмечается, что находящийся в распоряжении ведомства майор медицинской службы был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.