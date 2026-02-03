Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Бывший начальник Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Расим Гасанов задержан. В суд было направлено представление об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщает AПA, представление было рассмотрено в Бакинском военном суде. Решением суда в отношении Расима Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 19 дней.

Расиму Гасанову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: 311.3.2 (получение взятки, совершённое повторно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 313 (служебный подлог), 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями либо превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия).

17:41

Задержан бывший председатель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Азербайджана Расим Гасанов.

Как сообщает Qafqazinfo, Р. Гасанов обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Отмечается, что находящийся в распоряжении ведомства майор медицинской службы был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.