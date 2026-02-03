МВД задержало хакеров, обманом похитивших около 400 000 манатов с банковских карт граждан - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело операцию против хакерской сети, которая создавала копии официальных страниц банков и ряда небанковских кредитных организаций, размещала в социальных сетях объявления и предлагала кредиты под низкие проценты.

В ходе оперативно-технических мероприятий были выявлены схожие элементы в методах и средствах незаконного получения данных банковских карт у группы пострадавших, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате дальнейших мер были задержаны 23‑летний Кянан Гасымов и 30‑летний Имам Ишмамедов, подозреваемые в совершении кибермошенничества по предварительному сговору в отношении около 500 человек.

Установлено, что пострадавшие, введённые в заблуждение визуальным сходством фишинговых страниц с настоящими электронными адресами, поверили в подлинность размещённых объявлений и, введённые в заблуждение предложениями кредитов под низкий процент, оставляли заявки. После этого граждане отправляли К. Гасымову и И. Ишмамедову запрашиваемые данные карт, включая CVV и OTP-коды безопасности.

Получив доступ к банковским картам граждан, вышеназванные лица беспрепятственно входили на их счета и присваивали денежные средства. С целью «стереть следы» они переводили похищенные средства на незаконные онлайн-казино и различные другие счета, обналичивая их.

По предварительным показаниям задержанных, с помощью этих действий им удалось присвоить около 400 000 манатов. По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело, К. Гасымов и И. Ишмамедов привлечены к уголовной ответственности и в отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста.

«Еще раз обращаем внимание граждан на то, что по вопросам кредитов или аналогичных запросов следует обращаться только в финансовые учреждения, имеющие лицензию Центрального банка. Кроме того, нельзя передавать данные банковских карт подозрительным лицам, на сомнительные страницы или по подозрительным ссылкам. В случае выявления потенциально рискованных ситуаций необходимо немедленно сообщать об этом в полицию» - отмечают в МВД.