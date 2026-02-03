​​​​​​​Ушла из жизни легенда советского телевидения Светлана Жильцова

В возрасте 89 лет скончалась советский диктор Центрального телевидения и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова.

«Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова - голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», - сообщил в своем Telegram-канале о смерти легенды советского кино телеведущий Андрей Малахов.

По сообщению российских СМИ, причиной смерти С.Жильцовой стала продолжительная болезнь.

Светлана Жильцова вела практически все детские передачи на советском ТВ: «Весёлые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», тележурнал «Пионер», различные молодёжные викторины. С 1963 года была ведущей программы «КВН» - именно он и стал её звёздным часом.

Несколько лет С.Жильцова также была ведущей программы «Песня года» (1976-1979) - неоднократно принимала участие в передачах «Будильник», «Утренняя почта», «Огонёк», «Музыкальный киоск», «По вашим письмам».