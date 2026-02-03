 Ильхам Алиев встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин в Абу-Даби | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин в Абу-Даби

First News Media10:27 - Сегодня
Ильхам Алиев встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин в Абу-Даби

3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в городе Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдель Саламом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мохаммед Абдель Салам с большим удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан и встречи с главой нашего государства. Он еще раз поздравил Президента Ильхама Алиева с присуждением ему «Премии Заида за человеческое братство».

Поблагодарив за поздравление и высокую награду, Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Фонда Заида, в частности его важную роль в продвижении в мире гуманитарного наследия основателя Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и общечеловеческих ценностей.

Присуждение этой премии Президенту Ильхаму Алиеву было расценено как проявление высокой оценки, данной Папой Римским Львом XIV и шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ахмедом Ат-Тайебом деятельности Президента Азербайджана по установлению мира.

