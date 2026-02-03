В Азербайджане проверят молочный скот на бруцеллёз

В целях изучения эпизоотической ситуации по бруцеллёзу с 9 по 20 февраля 2026 года в населённых пунктах городов и районов республики, включая Нахчыван, будут проведены серологические мониторинги в индивидуальных и фермерских хозяйствах, где содержится крупный рогатый скот молочного направления.

AQTA сообщает, что в рамках мониторинга у молочного крупного рогатого скота будут отобраны диагностические образцы для проведения лабораторных исследований. Кроме того, специалисты проведут общий осмотр хозяйств, организуют целенаправленные просветительские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, а также соберут и проанализируют эпизоотические данные.

К участию в мониторингах планируется привлечь сотрудников районных (городских) управлений служб здоровья животных и ветеринарии Агентства продовольственной безопасности, а также Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства.