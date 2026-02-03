В Баку пропал студент

В Баку пропал 19-летний студент.

Как сообщили Lent.az его родственники, об Абидинове Васифе Эльнур оглы нет известий уже два дня.

Сообщается, что Васиф учится на втором курсе Гянджинского государственного аграрного университета и приехал в Баку к своему дяде, чтобы провести каникулы.

Два дня назад его видели в парке «Гюнешли». С тех пор о Васифе ничего неизвестно.

О происшествии было сообщено в полицию.

Как сообщили Lent.az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры для поисков парня.