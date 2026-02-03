Лавров: Россия надеется, что Армения не свернёт сотрудничество с традиционными союзниками

Россия надеется, что диверсификация внешней политики Армении не предполагает переориентацию на стандарты антироссийских блоков, приводит МИД РФ слова главы ведомства Сергея Лаврова в ответ на вопросы СМИ.

«Исходим из того, что линия армянского руководства на диверсификацию внешних связей не подразумевает сворачивания сотрудничества с традиционными союзниками, переориентацию на стандарты объединений и блоков, желающих нанести нашей стране «стратегическое поражение», — отметил Лавров.

По его словам, в Москве открыто обозначают армянским коллегам свои оценки сближения с ЕС. В России уверены, что в странах Южного Кавказа, в том числе в Армении, понимают, что за якобы благими намерениями Брюсселя и Вашингтона стоит холодный расчёт. Для них данный регион, с которым Россия исторически и неразрывно связана, — не более чем потенциальная «болевая точка», надавив на которую можно попытаться навредить Москве.

В свою очередь, по словам Лаврова, отношения России с Арменией основываются на солидной договорно-правовой базе, которая закрепляет их союзнический статус. Москва неоднократно на различных уровнях подчёркивала, что исходит именно из такого характера двусторонних связей. Народы объединяют вековая дружба, общая история, цивилизационная и мировоззренческая близость.

«Мы плодотворно взаимодействуем в рамках общих интеграционных объединений на евразийском пространстве. Членство в ЕАЭС приносит республике реальные, осязаемые выгоды. Одно из главных преимуществ Союза — решение вопросов с опорой на неподверженный политической конъюнктуре принцип взаимного уважения и учёта интересов стран-членов», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Армения остаётся членом ОДКБ со всеми правами и обязанностями. В Москве выступают за то, чтобы Ереван участвовал в полной мере в работе Организации, поскольку она является неотъемлемым элементом безопасности страны.

Кроме того, как отметил Лавров, Россия на деле подтверждает свою роль ключевого и надёжного торгово-инвестиционного партнёра, гаранта продовольственной и энергетической безопасности Армении.

«На нашу страну приходится около 35 % её внешней торговли. Российский бизнес — один из важных элементов социально-экономического благополучия страны. Есть заделы для расширения сотрудничества — например, в сфере мирного атома и логистики. Реализуется множество совместных образовательных и культурных инициатив. Российская военная база и наши пограничники выступают как ключевые элементы безопасности Армении и всего Южного Кавказа», — отметил Лавров.