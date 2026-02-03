Суд продлил арест главы канцелярии армянской церкви

Суд в Ереване продлил архиепископу Аршаку Хачатряну арест на 2 месяца.

О решении сообщил адвокат главы канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Арсен Бабаян.

По словам адвоката, архиепископу также ограничили свидания. Бабаян добавил, что пока не получил решения суда.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения вчера вечером рассмотрел судья Карен Фархоян.

Суд в Ереване арестовал архиепископа на два месяца 5 декабря 2025 г. Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской Апостольской Церкви. Следственный комитет ранее заявлял, что в рамках расследования уголовного дела инициировано преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". Архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II.

Источник: Sputnik Армения