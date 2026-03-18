МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани является терактом, заявило министерство иностранных Ирана.

Ранее израильская сторона сообщила, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране, а также командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезу Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.

"Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и удвоят решительность народа и официальных лиц защищать собственную родину", - говорится в заявлении ведомства.

