Подросток сел за руль, что стоило жизни его другу

17-летний житель Агдамского района, управляя автомобилем марки «KIA» без соответствующих прав (авто принадлежало его односельчанину), на дороге Гузанлы - Эфетли потерял управление и врезался в дерево на обочине.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате аварии, причиной которой, предположительно, стала высокая скорость, транспортное средство подверглось серьезной деформации. Водитель и пассажир - 18-летний житель села Чеменли Джавид Мусаев - были доставлены в больницу. Несмотря на принятые меры, спасти жизнь Джавида Мусаева не удалось.

Это происшествие, изменившее жизни двух молодых людей, еще раз доказывает: когда за руль садятся лица, не знающие правил дорожного движения и не обладающие навыками вождения — особенно дети и подростки - это влечет огромный риск и порой приводит к невосполнимым потерям, отмечает ведомство.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз напоминает, что такие грубые нарушения, как вождение без прав или передача транспортного средства лицам, не имеющим права управления, приводят к тяжелым трагедиям. Полиция призывает граждан, особенно родителей и взрослых, подающих пример подрастающему поколению, вместе оберегать будущее от опасности.