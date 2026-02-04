В Сумгайыте из частного дома украдены предметы домашнего обихода на сумму 2000 AZN - ВИДЕО

В ночь на 24 января в Сумгайыте двое неизвестных проникли во двор дома с открытой дверью и похитили предметы домашнего обихода на сумму 2000 манатов - об этом пострадавший сообщил в полицию.

Сотрудники 2-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции установили и задержали подозреваемых - 23-летнюю женщину и 35-летнего Вагифа Шафиева, ранее судимых, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования выяснилось, что они некоторое время назад наблюдали за домом со стороны и, воспользовавшись отсутствием жильцов, похитили предметы домашнего обихода и продали их в пунктах приёма металла.

Расследование продолжается.