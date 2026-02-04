«Ньюкасл» объявил цену билетов на матч с «Карабахом» в Баку

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил стоимость билетов на выездной матч с «Карабахом» в Баку в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает пресс-служба клуба, билет для всех категорий зрителей (включая взрослых и детей) обойдётся в 18 фунтов стерлингов (примерно 40 манатов).

Согласно правилам безопасности, дети младше 16 лет допускаются на стадион только в сопровождении взрослых.

Эта поездка войдёт в историю английского футбола: команда Эдди Хау преодолеет 2 529 миль (около 4 070 км) до Баку - рекордное расстояние, которое когда-либо преодолевал английский клуб.

Напомним, что матч «Карабах» - «Ньюкасл» состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова 18 февраля в 21:45 по бакинскому времени.