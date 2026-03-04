ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2026 года - ФОТО

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдёт грядущим летом в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что впервые в истории чемпионатов мира ФИФА для создания постера соревнования усилия объединили сразу три художника, которыми стали Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (США).

«Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, волнение и единство этого уникального момента», — написано на официальном сайте ФИФА.

Мировое первенство начнётся 11 июня и продлится до 19 июля.