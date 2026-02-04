Пакистан примет участие в переговорах Ирана и США

Пакистан примет участие в диалоге Ирана и США, направленном на снижение напряженности в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщил телеканалу PTV официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби.

По его словам, Пакистан был приглашен на ирано-американские консультации, и позиция Исламабада будет "принята во внимание в ходе переговоров".

Как заявил источник в дипломатических кругах газете Dawn, участие пакистанской стороны "рассматривается как решающий фактор снижения напряженности, поскольку Исламабад негласно работает над содействием переговорному процессу". Собеседник издания добавил, что, вероятно, позицию Пакистана на предстоящей встрече озвучит глава МИД Исхак Дар.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что вашингтонская администрация согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане. Консультации, как ожидается, состоятся 6 февраля.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В исламской республике на слова Трампа отреагировали угрозой всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС