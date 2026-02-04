 Скончался профессор БГУ | 1news.az | Новости
Скончался профессор БГУ

Феликс Вишневецкий11:43 - Сегодня
Скончался профессор кафедры оптики и молекулярной физики факультета физики Бакинского государственного университета Расим Мамедов.

О смерти Р.Мамедова 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу БГУ.

Расим Мамедов родился 1 июня 1950 года. В 1967 году он поступил на факультет автоматики и вычислительной техники Азербайджанского технического университета, который окончил в 1972 году с отличием. С 1974 года начал научную и педагогическую деятельность на факультете физики БГУ. В 1975 году поступил в аспирантуру при факультете физики по специальности радиофизика. В 1984 году защитил кандидатскую, а в 2004 году - докторскую диссертацию; в 2009 году ему было присвоено звание профессора. С 1979 года работал на кафедре оптики и молекулярной физики в должностях старшего лаборанта, преподавателя, старшего преподавателя, доцента. С 1999 по 2004 год занимал должность заместителя декана факультета физики, с 2005 по 2012 год - декана. С 2005 года работал профессором кафедры оптики и молекулярной физики.

Научная деятельность профессора Р.Мамедова была связана с физикой и техникой полупроводниковых приборов. Он являлся автором более 200 научных трудов, опубликованных в азербайджанской и зарубежной научной печати, включая 1 монографию, 4 учебных пособия, 5 изобретений и 50 научно-популярных статей. Был научным руководителем двух докторов философии по физике и двадцати магистрантов.

В 1999 году Расим Мамедов был награждён медалью «Tərəqqi», а в 2019 году - юбилейной медалью «100-летие Бакинского государственного университета (1919–2019)» Азербайджанской Республики.

«Руководство и коллектив БГУ выражают глубокое сожаление в связи с кончиной профессора Расима Мамедова и приносят искренние соболезнования его семье и близким. Allah rəhmət eləsin», - отмечается в сообщении пресс-службы БГУ.

