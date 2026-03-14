В Баку задержана женщина, укравшая у коллеги фотоаппарат стоимостью $9 тыс

В полицию поступило заявление о краже фотоаппарата стоимостью 9000 долларов из офиса, расположенного в Насиминском районе столицы.

Об этом сообщили в Министерствеаа внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что фотоаппарат был украден коллегой потерпевшего, который работает в том же офисе.

Сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского района задержали подозреваемую 35-летнюю К. Гетемову.

По факту проводится расследование.