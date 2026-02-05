Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы

На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Бако Саакян приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Несмотря на то, что обвиняемый Бако Саакян обвиняется в совершении преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, и данные обвинения были доказаны в ходе судебного следствия, в связи с тем, что указанное лицо достигло 65-летнего возраста до вынесения окончательного судебного решения (приговора), согласно требованиям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ему не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Б.Саакян возглавлял армянский сепаратистский режим в Карабахе в 2007-2020 годах.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

Источник: АПА