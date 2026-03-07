 Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили атаку иранских дронов на Нахчыван | 1news.az | Новости
Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили атаку иранских дронов на Нахчыван

First News Media10:45 - Сегодня
7 марта заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на информацию МИД.

В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, вытекающие из атак беспилотников со стороны Исламской Республики Иран на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне подробную информацию об атаках дронов. Он заявил, что данное нападение на территорию Азербайджанской Республики является нарушением норм и принципов международного права и способствует росту напряженности в регионе. Было доведено до внимания, что от иранской стороны в кратчайшие сроки потребовано предоставление объяснений в связи с инцидентом.
Мередов отметил, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

