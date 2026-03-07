ЦАХАЛ сообщила об ударе по иранскому объекту с баллистическими ракетами

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по подземному объекту Ирана, где хранились баллистические ракеты.

"В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая:… подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ утверждает, что в момент удара на объекте находились сотни иранских военных. На объекте, как утверждается, есть военные бункеры и командные центры.

Источник: РИА Новости