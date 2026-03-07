КСИР ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по очередному нефтяному танкеру в Ормузском проливе после того, как тот проигнорировал все предупреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Сегодня утром нефтяной танкер под названием PRIMA, проигнорировал неоднократные предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей о запрете прохода и небезопасности Ормузского пролива, и был поражен ударом беспилотника", - приводит заявление КСИР гостелерадиокомпания.